Как работает онлайн сонник

Пользоваться сонником онлайн очень просто. Вы должны в мельчайших деталях воспроизвести в памяти свой сон и найти в толкователе аналогичный вариант. Чтобы не забыть виденный ночью сюжет, сразу после пробуждения мысленно прокрутите его в голове, а лучше запишите на бумаге или наговорите на диктофон. Так вы не пропустите важные детали, которые помогут найти максимально точную трактовку даже спустя несколько дней, когда картинка слегка сотрется из памяти.

Толкование снов и сновидений бесплатно на нашем сайте осуществляется с использованием самых популярных сборников, авторство которых принадлежит психологам/психоаналитикам с мировым именем, известным провидцам и народу. На вопрос, к чему снится тот или иной сюжет, ответят сонники:

Зигмунда Фрейда – известного основателя психоанализа, автора свободных ассоциаций и толкований снов;

Густава Миллера – составителя самого большого сонника;

Юрия Лонго – российского гипнотизера, белого мага, народного целителя и писателя, которого соотечественники называют главным колдуном страны;

Евгения Цветкова – автора уникального сборника толкований, вошедшего в мировую культуру под названием «Счастливые сны»;

болгарской провидицы Ванги;

сонник Велеса, созданный на основе трактатов известных медиумов прошлых веков и современности;

тематические, в которых собраны сны по предметам, событиям и прочим признакам;

народные – древние и современные трактаты, созданные по наблюдениям людей разных национальностей и вероисповедания.

Растолковать свой сон можно с учетом дня недели, времени года, возраста и пола сновидца, фазы Луны и прочих факторов. Наиболее полная трактовка сновидений получается при использовании нескольких сонников и сопоставлении ответов.

Важность сновидений

Зачем, спросите вы, нужен сонник? Значение снов очень важно не только для человека, стоящего на пути серьезных перемен, но и того, кто никаких изменений не ожидает. Сюжеты, увиденные во сне, являются продуктом наших эмоций и переживаний. В течение дня мозг получает и обрабатывает информацию, а ночью некоторые детали воспроизводятся событиями, которые спящий наблюдает со стороны или является их непосредственным участником. Если днем вы упустили что-то важное, во сне оно всплывет, но не обязательно в чистом виде, а под неким «шифром», который нужно разгадать.

В некоторых источниках есть достоверные факты того, как сны помогали предсказать, а иногда предотвратить разные ситуации:

получение наследства или финансовый крах;

неожиданное предложение о замужестве;

катастрофы с гибелью людей;

пожары, кражи и факты мошенничества;

смерть родственника;

нить к раскрытию запутанного преступления;

другие судьбоносные подсказки.

Как растолковать свой сон

Получить ключ к разгадке своего сна на нашем сайте можно несколькими способами.

По конкретному соннику, которому вы наиболее доверяете. По алфавиту, воспользовавшись функцией «Сны по алфавиту». Здесь нужно найти букву, с которой начинается ключевое слово. Например, «во сне видели беременную подругу» ищите в сновидениях на букву Б. Воспользовавшись строкой поиска вверху страницы. Наведя курсор на надпись «Толкование снов», в результате чего пользователю станут доступны основные разделы – Близкие люди, Животные, События, Предметы. По дню недели, когда сон приснился. Зачастую это очень важно для правильной трактовки.

Иногда наши сны бывают настолько удивительными и необычными, что даже в самом полном собрании нет подходящего ответа. В подобной ситуации сновидцу стоит воспользоваться помощью специалиста, который предоставит подробную и понятную трактовку любого сновидения.